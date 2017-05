Pub

O emprego público voltou a aumentar no primeiro trimestre deste ano, tanto em termos homólogos como face ao final de 2016

A administração pública chegou ao final do primeiro trimestre deste ano com um total de 669 237 trabalhadores. São mais 6761 do que um ano antes e mais 5416 do que no final de 2016, segundo indicam os dados da Síntese Estatística do Emprego Pública revelados esta segunda-feira.

