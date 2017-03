Pub

Os sindicatos da função pública começam a ser ouvidos no Parlamento sobre o novo regime da valorização, que não tem ainda data para entrar em vigor.

Três meses e meio depois de ter sido aprovado pelo Governo, o diploma da valorização profissional (que vem substituir a requalificação na administração pública) continua sem data para entrar em vigor. Esta quarta-feira o processo legislativo dá mais um passo com o início das audições sindicatos, na Assembleia da República, mas os representantes dos trabalhadores receiam que as novas regras não arranquem antes do início do verão.

