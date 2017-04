Pub

Os sindicatos da função pública reúnem-se esta terça-feira com o governo. Precariedade e carreiras são os pontos da agenda.

O programa de regularização extraordinária dos precários na administração pública vai estar no centro das atenções das reuniões que a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e o secretário de Estado do Emprego, Carolina Ferra e Miguel cabrita, respetivamente, têm, agendadas para esta terça-feira com os três sindicatos da função pública.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia