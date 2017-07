Pub

Negociações do Orçamento do Estado 2018 com PCP e BE arrancam no final de agosto

O descongelamento das carreiras na Função Pública começará em 2018 mas poderá demorar vários anos até ficar completo. Esta deverá ser a fórmula encontrada pelo Ministério das Finanças para minimizar os impactos desta medida nas contas públicas.

