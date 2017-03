Pub

Setor académico, político e económico diz que Portugal fica a ganhar com nomeação para Londres do diretor da Católica

Mais de uma centena de gostos e de cinquenta comentários. Foram as reações no Facebook do círculo próximo de Francisco Veloso, quando o atual diretor da Católica Lisbon School of Business & Economics anunciou, no perfil pessoal, a sua nomeação para diretor do Imperial College, em Londres, a 16.ª escola de negócios europeia, de acordo com o ranking do Financial Times. As congratulações não se limitaram à rede social e estenderam-se ao meio académico, político e económico.

