Os mercados temem uma vitória da candidata de extrema direita, Marine Le Pen, que defende a saída do euro e da União Europeia, após um referendo.

Aos olhos dos principais investidores internacionais, os resultados das eleições presidenciais francesas que se realizam amanhã assumem uma importância ainda maior que o referendo britânico de 2016, que resultou no processo de saída do Reino Unido da União Europeia. A confirmar-se, o cenário menos favorável - o da vitória da candidata de extrema-direita da Frente Nacional, Marine Le Pen - teria um efeito altamente destabilizador para a Zona Euro e para os mercados, ainda maior do que o Brexit, garantem os analistas ouvidos pelo jornal espanhol Cinco Días.

