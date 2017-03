Pub

Empresas da Mauritânia e da África do Sul entram com esta operação no mercado nacional.

Os centros comerciais Fórum Coimbra e Fórum Viseu foram vendidos aos grupos imobiliários internacionais Greenbay e Resilient por cerca de 220 milhões de euros. As duas empresas, com sede na Mauritânia e na África do Sul, respetivamente, avançaram através uma joint-venture, para a aquisição dos dois ativos detidos pela Locaviseu - Sociedade de Gestão de Imóveis, SA, empresa gerida pela CBRE Global Investors.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia