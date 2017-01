Pub

Este ano é sobre "investimento e crescimento nas economias avançadas". Encontro de banqueiros e académicos acontece em Sintra, entre 26 e 28 de junho

O Banco Central Europeu (BCE) está à procura de "jovens economistas de doutoramento" que queiram participar no concurso de melhores artigos que decorrerá em Sintra, Portugal, no final de junho, na quarta edição anual do Fórum BCE.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia