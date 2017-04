Pub

A Ford vai chamar 53 mil carrinhas 'pick-up' F-250 devido a um erro de fabrico que faz com que as viaturas possam andar mesmo estacionadas

A construtora automóvel norte-americana Ford vai chamar 53.000 carrinhas "pick-up" F-250 vendidas na América do Norte, devido a um erro de fabrico que faz com que as viaturas possam andar mesmo quando estão estacionadas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia