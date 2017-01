Pub

O grupo automóvel norte-americano Ford anunciou hoje o cancelamento da construção de uma fábrica no México para investir numa das suas instalações nos Estados Unidos para a produção de veículos elétricos.

O custo da nova fábrica estava calculado em 1,6 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros).

O cancelamento foi anunciado numa altura em que o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acentua a pressão sobre os grandes grupos norte-americanos para que repatriem as suas fábricas, em particular os investimentos no México.

Na mesma altura, a Ford anunciou que vai investir nos próximos quatro anos 700 milhões de dólares (cerca de 670 milhões de euros) na sua fábrica no Michigan.