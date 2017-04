Pub

Cortar no investimento "não é necessariamente a combinação certa de políticas pois compromete o crescimento potencial", diz o FMI.

O governo português cortou demasiado no investimento público para conseguir reduzir o défice orçamental, uma atitude que prejudica e vai continua a penalizar a economia a prazo, criticou Abdelhak Senhadji, que ocupa o cargo de vice-diretor do departamento de Assuntos Orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), área que é dirigida por Vítor Gaspar, o antigo ministro do governo PSD-CDS.

