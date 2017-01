Pub

O primeiro-ministro falou sobre a reunião bilateral que manteve com Lagarde, em Davos, e revelou que a "primeira mensagem foi de congratulações".

O primeiro-ministro disse hoje, em Davos, que a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, o congratulou pelo trabalho e pelos resultados obtidos pelo governo português. António Costa, que hoje participou no Fórum Económico Mundial, destacou que o tom do FMI é agora "muito diferente" do passado e deve ser encarado como "sinal de confiança relativamente ao futuro".

