O primeiro relógio inteligente da Fitbit foi desenhado em cima da plataforma Pebble, que a empresa comprou em 2016

A marca que se tornou na maior referência das pulseiras de fitness vai desafiar a liderança da Apple no mercado de relógios inteligentes. Depois de meses de antecipação, a Fitbit revelou o relógio Ionic, cujo objetivo é combinar o melhor das pulseiras de desporto com a capacidade de correr aplicações, reproduzir música e até fazer pagamentos. Já está disponível para pré-reserva a partir de Portugal e quem comprar hoje irá recebê-lo dentro de três a quatro semanas. O preço é praticamente o mesmo do rival, 349,95 euros, enquanto o Apple Watch começa nos 349 euros.

