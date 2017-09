Pub

O fisco vai passar a publicar todas as informações vinculativas e as regras de liquidação do IRS.

Qualquer contribuinte que tenha de fazer a declaração anual do IRS sabe que é frequente as regras mudarem de um ano para o outro. A equipa do Ministério das Finanças também está ciente da dificuldade de as famílias se manterem a par de todas as mudanças e regras e decidiu que daqui em diante, até ao final de cada ano, vão ser publicadas as regras de liquidação do IRS relativas aos rendimentos auferidos no ano anterior.

