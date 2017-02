Pub

A portaria que autoriza os contribuintes a mencionar as despesas com refeições escolares de 2016 já está publicada.

O registo de atividade da empresa que fornece as refeições nas escolas e a taxa de IVA que consta nestas faturas deixou de ser relevante para as famílias poderem acrescentar na sua declaração do IRS este tipo de despesa. A portaria que estabelece o procedimento que deve ser observado para beneficiar desta dedução foi publicada esta quarta-feira em "Diário da República".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia