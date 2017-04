Pub

O fisco lançou uma linha telefónica de atendimento automatizado que permite verificar o estado em que se encontra o reembolso do IRS. E do IVA.

Cumprida a entrega da declaração anual do IRS, a atenção dos contribuintes vira-se para o reembolso a que têm direito e para o tempo que este demora a chegar à sua conta. Este ano, com a declaração automática e a promessa de que o reembolso chega em metade do prazo médio habitual, a fasquia está ainda mais alta. O fisco está ciente desta situação e decidiu criar um atendimento automatizado de reembolsos na sua linha telefónica de apoio aos contribuintes.

