Introdução fraudulenta no mercado deste tabaco apreendido resultaria "numa fuga ao Estado português de quase 10 milhões de euros"

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu no passado dia 6 de janeiro, através da alfândega do Aeroporto de Lisboa, 268 820 cigarros de várias marcas. Além desta ação, e também na última semana, uma outra resultou na apreensão de outros 48 mil quilos de tabaco em folha embalado para venda, já no distrito de Castelo Branco.

