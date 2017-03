Pub

A Autoridade Tributária e Aduaneira fiscalizou 1500 empresas que falharam o envio dos inventários ou indiciam comportamentos de risco.

Este raide do fisco ocorreu no final do mês de fevereiro e envolveu mais de mil inspetores. As 1500 empresas visitadas operam em vários ramos de atividade e foram selecionadas por terem falhado a comunicação do inventário à AT ou por terem evidenciado indícios de comportamento de risco.

