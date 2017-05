Pub

Responsável de dívida soberana do Citi, Philip Brown, diz que dívida pública portuguesa é a única que está a dar retorno positivo no mercado do euro

Parece que a confiança voltou aos investidores na dívida portuguesa. O Financial Times escreve esta quinta-feira que os títulos nacionais estão a voltar a gerar interesse depois de os juros da dívida nacional terem caído para mínimos de cinco meses na semana passada, após o candidato Emmanuel Macron ter vencido a primeira volta das presidenciais francesas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia