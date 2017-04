Pub

MF aproveita anúncio da DBRS para nova bicada às outras agências, apontando que "análises de crédito mais construtivas" avaliam Portugal acima de lixo

O Ministério das Finanças considera que a decisão desta tarde da DBRS em manter o "rating" português acima do patamar lixo é um sinal de reconhecimento do progresso "nos principais desafios" que ainda se apresentam ao país. E para a tutela, "as análises de crédito mais construtivas" avaliam Portugal "com o grau de investimento".

