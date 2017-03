Pub

"Valerá a pena registar a evolução das previsões da CE sobre o défice" deste ano, que começaram por 3,4% em abril do ano passado, relembra Centeno.

O rácio do défice orçamental do ano passado, que ficou em 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), chegou a ser estimado pela Comissão Europeia em 3,4% há cerca de um ano, recorda o Ministério das Finanças. Para a tutela de Mário Centeno, estes sucessivos erros relativos a 2016 deixam antever que a Comissão Europeia também terá de fazer o mesmo em relação ao défice de 2017. Bruxelas estima 2%, ao passo que o governo diz 1,6%.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia