Finanças lembram que falha do anterior governo em renegociar contratos com o Totta "levou a agravamento de algumas centenas de milhões" nos swaps

O ministério das Finanças informou agora que a celebração do acordo com o Banco Santander Totta relativamente aos contratos swaps celebrados pelas empresas públicas "permitem uma redução dos custos associados a estes swaps em 36,8%", saudando ter sido resolvida "mais uma situação herdada" do anterior governo.

