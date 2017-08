Pub

Construtora está na mira de grupos chineses e já terá rejeitado uma proposta. Acordo com a BMW para a produção de carros autónomos ajudou à subida

É um negócio à espera de acontecer. Há pelo menos dois anos que a Fiat Chrysler (FCA) tem pendurado um sinal de "vende-se". A falta de propostas aliciantes até ao momento tem arrastado o processo, mas isso pode estar prestes a mudar. A imprensa internacional garante que a construtora italo-americana está debaixo do olho de vários grupos chineses.

Segundo o Automotive News, que cita fontes ligadas ao setor, já terá sido feita pelo menos uma proposta durante este mês, recusada pela FCA por ser demasiado baixa. Mas a lista de interessados no grupo chefiado por Sergio Marchione é extensa: o mesmo portal garante que representantes da Fiat já viajaram até à China para um encontro com o grupo Great Wall Motor, a maior fabricante automóvel privada do país. Entre os pretendentes estará também o grupo Guangzhou, parceiro das japonesas Toyota e Honda, e a Dongfeng Motor, uma das cinco maiores construtoras chinesas parceira da Peugeot-Citroën. As notícias apontavam também para o interesse do grupo Geely, que ganhou mediatismo em 2010 quando adquiriu a sueca Volvo. Porém, a empresa comunicou ontem que "não tem planos para tal neste momento".

A concretizar-se, a venda da FCA deverá incluir todas as marcas do grupo, que inclui nomes como Fiat, Lancia, Iveco ou Jeep, excluindo apenas a Alfa Romeo e Maserati, que deverão tornar-se independentes, tal como aconteceu com a Ferrari.

O interesse súbito dos grupos chineses surge numa altura em que as empresas estão a ser incentivadas pelo governo da segunda maior economia do mundo a crescer através de aquisições no estrangeiro.

As movimentações do mercado fizeram que as ações da Fiat batessem ontem um recorde histórico. Durante a sessão bolsista chegaram a tocar nos 11,13 euros por título, o valor mais alto de sempre. Fecharam a valer 10,90 euros por ação. Desde o início do ano os títulos já valorizaram 20%. Em 12 meses a subida ultrapassa os 82%.

A contribuir para o entusiasmo dos investidores esteve também outro negócio anunciado ontem pelo grupo ítalo-americano. A Fiat juntou-se à corrida pelos carros autónomos, assinando uma parceria como consórcio liderado pela BMW e a Intel, e que inclui ainda a Mobileye. O objetivo desta união é ter a circular carros com a tecnologia para condução autónoma até 2021. Até ao final do ano, as empresas querem ter 40 protótipos em teste. Em comunicado, a BMW e a Intel salientaram que a integração da FCA no projeto vai reforçar a componente de engenharia. Já o CEO da Fiat Chrysler sublinhou que a parceria vai permitir ao grupo "beneficiar das sinergias e das economias de escala que se formam quando as empresas se juntam com uma visão e um objetivo comuns". O CEO da Intel, Brian Krzanich, salientou que o consórcio está no caminho certo para desenvolver "o carro autónomo mais seguro do mundo".

Em 2016, o grupo FCA vendeu 4,7 milhões de carros. No segundo trimestre de 2017, a construtora obteve lucros de 1,15 mil milhões de euros, mais do que duplicando os ganhos face ao mesmo período do ano passado.