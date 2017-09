Pub

A Fesap saiu esta sexta-feira da reunião no Ministério das Finanças a referir que não há razões para fracionar o descongelamento das progressões.

As estimativas do governo indicam que o descongelamento das carreiras de todos os funcionários públicos em condições de progredir custariam 600 milhões de euros. Para a Federação dos Sindicatos da Administração Pública este valor mostra bem a "dimensão do sacrifício" que foi pedido aos funcionários públicos nestes últimos anos e é mais uma razão para que o processo não seja fracionado ou faseado.

