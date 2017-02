Pub

Hoteleiros prevêem crescimento de 3,1% na ocupação e de 6,1% no volume de negócios, atingindo resultados que não existiam desde 2001.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) prevê que o turismo na região continue a crescer em 2017, com o aumento das taxas de ocupação (+3,1%) e do volume de negócios (+6,1%), o que permitirá aos hoteleiros "gerir a política de preços e, por essa via, os resultados finais e a rentabilidade dos seus investimentos, o que não se verifica desde 2001".

