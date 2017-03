Pub

Banco e acionista têm estado debaixo de fogo devido a investigações, processos e críticas à gestão

O presidente do Caixa Económica Montepio Geral, José Félix Morgado, garantiu esta quarta-feira que as relações institucionais e profissionais com o presidente da Montepio Geral Associação Mutualista, António Tomás Correia, são "corretas". A MGAM é dona do banco, com 100% do capital.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia