A feira de artesanato da Romaria d'Agonia, que abre ao público no sábado em Viana do Castelo, vai assinalar este ano o seu centenário, com a instalação de placares informativos para os visitantes no jardim marginal da cidade, onde decorre.

Segundo a organização, a cargo da VianaFestas, entidade responsável pelas festas da cidade, "a primeira exposição de lavores regionais remonta a 1917, então organizada pela Cruzada das Mulheres Portuguesas de Viana do Castelo".

"Os arquivos da altura mostram que os trabalhos expostos eram, essencialmente, rendas de bilros e bordados em algodão em pano de linho", explica a VianaFestas, na nota hoje enviada à imprensa.

Este ano, a feira, que antecede a Romaria d"Agonia - que abre no sábado às 16:00 e se prolonga até dia 21 - vai contar com a participação de "96 expositores provenientes de todo o país, distribuídos pelo corredor natural formado pelo jardim marginal, ao longo de 350 metros".

"Há uma seleção rigorosa e, por isso, nos últimos anos, há também uma procura, por parte dos expositores, mais cuidada", salienta a organização.

Dividida "pelos setores de lojistas, artesanato local, misto, artesanato nacional e gastronomia, a feira de artesanato e manualidades da Romaria da Senhora da Agonia tem um programa próprio, com animação de palco diária e música tradicional, rusgas e grupos folclóricos, mas insere-se no calendário oficial das festas da cidade".

Organizada pela VianaFestas, em colaboração com a MAOS - Movimento de Artes e Ofícios, a feira "é uma montra viva do artesanato da região e onde surgem anualmente, novas formas criações".

