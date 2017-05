Pub

Cobrape é uma das entidades cujo produto da venda será arrestado pelo Ministério Público para pagar aos credores da Rioforte

A venda da Companhia Brasileira Agropecuária (Cobrape), uma das empresas da Rioforte no Brasil ficou sem comprador. A empresa - que produz arroz, sementes de soja e a criação de gado numa fazenda que ocupa cerca de 20.500 hectares - foi colocada à venda pela sociedade do Luxemburgo que está a gerir a insolvência das entidades do Grupo Espírito Santo (GES), em abril de 2016, mas o processo ficou deserto, segundo a informação disponibilizada na página da Espirito Santo Insolvencies.

