Pub

Cerca de 91% das sociedades nascidas um ano antes permanecia no mercado

O volume de negócios das empresas em Portugal aumentou 1,2% em 2015, ano em que o total de pessoas ao serviço evoluiu 3,6%, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a publicação "Empresas em Portugal 2015" do INE - que descreve como "globalmente positiva" a evolução dos principais indicadores económicos e financeiros relativos ao setor empresarial - existiam 1.181.406 empresas em Portugal, das quais 68% eram empresas individuais e 32% sociedades (mais 3,2% e 2,5% do que em 2014, respetivamente).

No setor não financeiro - em que se foca em mais detalhe esta publicação do INE -, o número de empresas cresceu 3,1% e o volume de negócios, valor acrescentado bruto (VAB) e excedente bruto de exploração (EBE) registaram acréscimos nominais de 2,7%, 5,8% e 6,9% respetivamente, face a 2014.

Em 2015, as sociedades não financeiras de elevado crescimento eram 4.569, mais 1.144 do que no ano anterior, o que corresponde ao segundo ano consecutivo de recuperação deste indicador, que contudo está ainda aquém de 2008.

Em termos de VAB, estas empresas representaram 17,5% do total (mais 6,2 p.p. que em 2014).

De acordo com o INE, as 22.976 sociedades não financeiras exportadoras existentes em 2015, embora representando apenas 6,2% do total das sociedades não financeiras, registaram uma evolução "mais favorável", com um "contributo significativo" para a evolução dos principais indicadores económicos (33,2% do total do VAB, mais 8,3 pontos percentuais que em 2008).

No total, existiam 1.013 empresas não financeiras de grande dimensão (mais 4,1% que em 2014) em 2015, que foram responsáveis pela realização de 40,1% do volume de negócios e de 41,5% do EBE.

Segundo o INE, o alojamento e restauração foi "o setor que registou o maior crescimento do VAB (14,0%) e do EBE (27,7%)".

Em 2015, o número de sociedades não financeiras aumentou 2,4%, para 372.201 unidades, cujo VAB total atingiu 74,5 mil milhões de euros.

Das sociedades existentes em 2015, 34.577 iniciaram atividade nesse ano, correspondente a uma taxa de natalidade de 9,3%, tendo estas sociedades gerado um volume de negócios de 2.384,5 milhões de euros.

Os dados disponíveis apontam que cerca de 91% das sociedades nascidas um ano antes permanecia no mercado, tendo a taxa de mortalidade das sociedades não financeiras sido de 6,6%, com o setor da construção e atividades imobiliárias a registar a taxa mais elevada (8,1%).