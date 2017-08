Pub

No mundo inteiro, este ano, foram já feitas 369 milhões de viagens internacionais de turismo, o que representa 1,6 milhões por dia.

A massificação do turismo está a tornar-se uma dor de cabeça para muitas localidades que viram uma enchente de gente de fora tomar conta de paisagens e destinos, quase sem deixar espaço para os habitantes locais. Portugal, cada vez mais na moda, não é exceção. "Aqui, 90% do negócio é gerado pelos estrangeiros, isto se não for 99%", comentava ao Dinheiro Vivo há poucas semanas uma lojista de Lisboa, junto ao Castelo de São Jorge.

