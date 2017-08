Pub

Vendas de equipamentos e eletrodomésticos estão a crescer mais do que as de bens alimentares

Os portugueses voltaram a consumir mais nos primeiros meses do ano. Entre janeiro e junho, as famílias gastaram 8967 milhões de euros em compras (alimentares e não alimentares), mais 3,8% do que em igual período de 2016.

