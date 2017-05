Pub

No início da década, fizeram furor as piscinas feitas a partir de contentores de lixo reciclados. Agora, são as piscinas em contentores marítimos

A falta de espaço e o incómodo com as obras deixaram de ser desculpa (ou motivo) para não ter uma piscina. Que o diga a empresa canadiana Modpools que decidiu reciclar contentores de carga marítimos e transformá-los em piscinas para uso familiar.

