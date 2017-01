Pub

Empresas são obrigadas a pagar os seus 23,75% e os 11% do trabalhador por conta de outrem. Falhas nos prazo podem sair caro.

As empresas que falhem no pagamento da Taxa Social Única vão passar a enfrentar coimas que podem variar entre 50 e 2400 euros, informou o Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSSS), numa nota enviada aos jornais nesta terça-feira. Embora já estivesse previsto na lei, só a partir de março deste ano é que o ministério começará a controlar efetivamente e a notificar as empresas sobre os pagamentos em atraso da TSU.

