Pub

Faça uma visita virtual à Station F, que vai ser inaugurada em abril no centro de Paris.

Chama-se Station F, está localizada em Paris e tem inauguração prevista para abril. É a maior incubadora do mundo, com 34 mil metros quadrados preparados para receber mais de mil startups na capital francesa. As inscrições estão abertas até fevereiro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia