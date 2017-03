Pub

A "Número 3" da série zero da marca Piaggio pode ser licitada no site de leilões Catawiki até ao dia 28 de março.

A Vespa mais antiga do mundo está em leilão. A "Número 3" da série zero da marca Piaggio pode ser licitada no site de leilões Catawiki até ao dia 28 de março. À hora da publicação desta notícia, a licitação encontrava-se nos 162 500 euros, mas a estimativa do leiloeiro é que seja vendida por um valor entre os 250 mil e os 325 mil euros.

