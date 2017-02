Pub

A empresa passou de um valor de vendas de 270 mil libras (317 mil euros) em 2015 para 325 mil libras (382 mil euros) em 2106

O fenómeno é fácil de entender. O votação dos britânicos pela saída do país do bloco europeu fez o valor da libra esterlina cair. Com isso ficou mais barato para clientes estrangeiros comprar produtos do Reino Unido. O aumento da procura acabou por refletir-se nos resultados.

