Até outubro, as exportações de bens estiveram sempre a cair. Novembro marca assim uma possível inversão de tendência, mostra o INE.

As exportações de mercadorias pararam de cair em novembro, dando indícios de que o agregado total das vendas de Portugal ao estrangeiro (onde se deve incluir as prestações de serviços) já estará a crescer perto de 1% em termos nominais, indicam dados do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal analisados pelo Dinheiro Vivo. As vendas de mercadorias ajudam, mas as de serviços ainda mais, com aumentos na casa dos 3%, e a acelerar desde junho.

