Pub

Mercado de camiões e autocarros cresce pelo quarto ano consecutivo e aproxima-se dos números anteriores à crise de 2008

As vendas de veículos pesados em Portugal cresceram pelo quarto ano consecutivo em 2016 e estão cada vez mais perto dos números anteriores à crise financeira de 2008. Foram vendidas 5124 unidades de camiões e autocarros no ano passado, um crescimento de 19,4% face aos números de 2015. O aumento das exportações foi um dos principais fatores.

"Este setor está muito ligado a atividades relacionadas com as exportações. Com o crescimento continuado destas, o dinamismo comercial do setor acaba muito fortalecido, o que vem contribuir em muito para a procura de pesados de mercadorias", assinala a Auto Sueco, responsável pelas importações de camiões da Renault e da Volvo no mercado português. O mercado de pesados foi liderado pela Scania, que vendeu 948 veículos no ano passado (+41,1% face a 2015), segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Iveco e MAN, com 867 e 707 unidades, ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Renault e Volvo, em conjunto, venderam 1347 veículos.

A Iveco assinala também a retoma da economia portuguesa como um dos fatores para o aumento das vendas. "Em 2016, o envelhecer generalizado das frotas e a ligeira recuperação económica sentidos neste segmento foram fatores fundamentais que promoveram a renovação do parque de viaturas pesadas", refere João Cruz, diretor comercial de veículos comerciais pesados e autocarros. A marca italiana acrescenta que a abertura do crédito às empresas também sustentou o aumento da procura de veículos pesados. "As principais empresas de transporte promoveram a substituição parcial da frota, aproveitando também o facto de as taxas de juro praticadas pela banca de uma maneira geral estarem em valores mínimos históricos; foi notória a procura pelas diversas entidades financiadoras presentes no mercado nacional às empresas de transporte."

Contactadas pelo DN/Dinheiro Vivo, as fabricantes de camiões detalham que a compra de veículos foi realizada por vários setores de atividade, embora a MAN assinale que, "tendencialmente, são as empresas com uma frota de mais de cem viaturas que estão a comprar mais pesados e pesados de mercadorias". A Iveco diz que a renovação do parque de camiões foi mais alargada. "Verificou-se uma renovação generalizada nas empresas de transporte de mercadorias. Não apenas nas empresas de grande dimensão, mas também nas empresas com frotas de pequeno e médio volume." Opinião corroborada pela Volvo.

A poupança de combustível é ainda outro dos responsáveis pela compra de mais camiões. A adoção de novas tecnologias permite que um veículo faça mais quilómetros com o mesmo custo. "O trocar de uma viatura com quatro ou cinco anos terá um benefício direto ao nível da redução do consumo de combustível, que hoje em dia representa 35% a 45% dos custos fixos de um camião", recorda a Iveco. A empresa deixa um recado ao governo. "Faltam neste setor medidas governamentais que visem o incentivo à utilização de combustíveis mais amigos do ambiente", como o caso do gás natural. "Além da redução das emissões de poluentes, também os custos de exploração das viaturas movidas a gás natural é mais competitivo que os diesel."