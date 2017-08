Pub

Portugal recupera vendas para Angola, Brasil e China. Mercado interno também está a expansão.

O mercado do vinho está em recuperação, sobretudo, nas vendas para o exterior. No primeiro semestre, as exportações cresceram 10%, face a igual período do ano passado, mas as expedições para os países terceiros tiveram um crescimento de 25%, apurou o Dinheiro Vivo junto do Ministério da Agricultura.

