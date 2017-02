Pub

Vendas para Angola caíram 55% em relação ao ano anterior. Crescimento nos EUA, Canadá, China ou Rússia

As exportações de vinhos portugueses caíram, pela primeira vez, ao fim de seis anos consecutivos de máximos históricos. Uma quebra global de 1,1% provocada pelo descalabro no mercado angolano, que perdeu 67,6% em volume e 54,8% em valor. No total, Portugal exportou, em 2016, quase 2,770 milhões de hectolitros de vinho, no valor de 727 milhões de euros. O preço médio manteve-se praticamente inalterado nos 2,62 euros por litro. "Não fora o mercado angolano e os números tinham sido fabulosos", diz o presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, Frederico Falcão.

