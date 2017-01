Pub

No mercado extracomunitário, salienta-se um novo crescimento nas exportações para os Estados Unidos

As exportações nacionais de vestuário cresceram 7,7% até novembro de 2016 face ao período homólogo, totalizando 2,85 mil milhões de euros, um valor próximo do total exportado em 2015, segundo a associação nacional do setor.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia