Pub

Mais um recorde: a indústria portuguesa da saúde bateu um recorde de vendas ao estrangeiro em 2016

No ano passado, as exportações portuguesas do setor da saúde mais do que duplicaram os registos de 2008. O setor atingiu assim um novo máximo de vendas ao estrangeiro, subindo 16% face a 2015.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia