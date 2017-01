Pub

As exportações de bens portugueses para a Índia subiram 18,5% até outubro do ano passado, face a igual período de 2015, para 75,8 milhões de euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

