Pub

Investimento da Portugal Ventures será aplicado no "desenvolvimento tecnológico, recursos humanos e comunicação" do projeto

A Explore & Hunt foi considerada a ideia mais inovadora para o turismo. O projeto que promove uma tour interativa para os utilizadores explorarem e descobrirem cidades, monumentos e museus venceu a segunda edição da Tourism Innovation Competition e vai receber um financiamento de até 100 mil euros da sociedade de capital de risco pública Portugal Ventures. O anúncio foi feito na quinta-feira no Museu do Oriente no final da conferência organizada em conjunto pelo The Lisbon MBA e Turismo de Portugal.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia