Oliver Schmidt, responsável pela conformidade das regulações da empresa entre 2014 e março de 2015, é o primeiro detido pelo escândalo das emissões

Um alto executivo da Volkswagen foi detido pelas autoridades norte-americanas no âmbito do escândalo de manipulação de emissões poluentes, avança hoje o jornal The New York Times.

