A zona euro registou um excedente comercial de 25,9 mil milhões de euros em novembro último, acima dos 22,4 mil milhões do mesmo mês de 2015

Segundo o Eurostat, as exportações da zona euro para o resto do mundo representaram, em novembro de 2016, 184,2 mil milhões de euros, mais 6% do que em novembro de 2015 (173,8 mil milhões).

