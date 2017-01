Pub

O antigo diplomata e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros português António Monteiro apresentou a sua demissão como membro do conselho de administração do banco espanhol Sabadell, que em finais de 2016 vendeu a participação que tinha no BCP.

