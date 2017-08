Pub

Colaboração com autoridades locais permitiu pena reduzida a James Liang

É a primeira condenação resultante da fraude de 11 milhões de veículos no grupo Volkswagen: o ex-engenheiro James Liang foi sentenciado com 40 meses de prisão (três anos e quatro meses) por causa do envolvimento no escândalo das emissões do gigante automóvel alemão. A sentença foi lidada esta sexta-feira pelo tribunal federal de Detroit, nos Estados Unidos.

