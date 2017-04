Pub

O ex-coordenador do Departamento de Risco Global do BES disse que só soube depois que a dívida da ESI tinha sido vendida a clientes

O ex-coordenador do Departamento de Risco Global do BES disse esta quarta-feira em Tribunal que só soube posteriormente que a dívida do papel comercial da Espírito Santo Internacional (ESI) tinha sido vendida a clientes do banco e da ESAF.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia