Para António Costa, Luis de Guindos "tem a visão global da Europa, a capacidade de fazer a ponte entre diferentes economias e famílias políticas"

O Governo português está disponível para apoiar uma eventual candidatura do ministro espanhol Luís de Guindos à presidência do Eurogrupo - órgão que reúne os titulares das finanças da zona euro. A afirmação é do primeiro-ministro português, António Costa, em entrevista divulgada esta terça-feira pelo jornal El País.

